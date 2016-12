Евангелистичка црква поделила пакетиће

КУЦУРА – Евангелистичка црква из Куцуре ових дана је завршпила акцију поделе божићних пакетића које је обезбедила организација „Samaritans Purse“ у оквирима пројекта „Operation Christmas Child“.

Ових дана поклоне су добила и деца на Дечијем одељењу Опште болнице Врбас, а јуче су поклони и хуманитарна помоћ подељени у једном делу ромског насеља у Куцури.

Како Рутенпрес сазнаје од лаичког пастора Евангелистичке цркве у Куцури Александра Суботина, новогодишњи поклони су подељени свима којима су били и намењени, а друге активности цркве биће настављене после празника.