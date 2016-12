КУЦУРА – У оквирима пројекта „Полиција у локалној заједници“ јуче је организован сусрет полиције са децом из маргинализованих група. Више полицајаца из Полицијске станице Врбас, на челу са начелником Владом Глођовићем, посетило је најмлађе у Евангелистичкој цркви у Куцури.

Полицајци су у Евангелистичку цркву стигли у полицијским аутомобилима са поклонима и Дедом Мразом, које је деци поделио поклоне. Деца су разговарала са полицајцима, а они су им показали како функционишу полицијска кола.

Како је за Рутенпрес рекао Глођовић, циљ поменутог пројекта је да се приближи полицију грађанима и разбију предрасуде да полиција служи само за исписивање казнених пријава и хапшења, већ да она помаже и да је на располагању свим грађанима.