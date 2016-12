Пре дзецко

Нє з тих сом цо свойо чувства виражую явно, пред другима. Дахто би повед же сом аж и пребарз „жимни” у ситуацийох дзе би даяка емоция – позитивна лєбо неґативна, була обчекована. Мнє, углавним, таке нє трафя. Алє, крачунски час у мнє вше зобудзи дзецинску радосц. Барз любим тото швето. Можебуц и пре красну привилеґию же сом ше народзел вечар на новокалендарску Вилїю, та сом у младших рокох велї родзени днї преславел на саночним у даєдней зоз зомборских католїцких церквох. Док вирни єдни другим винчовали Крачун, мнє винчовали и родзени дзень. Кед ше дараз заламало же сом за родзени дзень бул у родзини у Керестуре, з братняками сом ходзел по шпиваню. Понеже дїдо бул дюрдьовски дзияк, по шпиваню нє могло лєм так – и репертоар колядох, и интерпретация мушели буц на уровню фамелийного мена и шветочней нагоди. Та так од єдних до других, зоз шора на шор, а на концу до пароха Макая. А вон нас вше любел преслухац: „А знаце ище даєдну, кед сце так крашнє шпивали?” А нам гарла сухи после пейцох строфох „Превелиєй радосци”… А вец ище и шицкo зашпиванe привлєчиц дому. Потим, старокалендарска Вилїя, та швециц до дїда и баби у Дюрдьове. У конку слама, швици ше оквецени ядловец. Концепт „по шпиваню” бул иншаки як у Керестуре, бо ту старши приходзели до обисца винчовац Крачун баби и дїдови, ми на „домашнєй сцени” виведли репертоар, а вец нам пакецики були доручени на адрес.

И тераз кед тото пишем, слики ми таки ясни, як да були пред роком-двома, а нє трицец роки назад. Прешли роки, случел ше живот, одросло ше, заозбилєло. А вец ше вше на Крачун дзецко зобудзи и радує. Роками сом сам себе пробовал рационално розтолковац же як то таку радосц може спричинїц народзенє дзецка хторе ше у жемским живоце народзело два милениюми предо мну? Одвит сом достал кед сом постал оцец, пред нєполнима 10 роками, тиж коло Крачуна. Народзенє дзецка ми пременєло швет, живот достал нови смисел. Любов ґу мойому малому потомку, целу мойого цела, нє да ше описац. И нє престава.

Кед сце вирни, може вам буц ясне яка велька Божа Любов ґу чловекови, кед нам на жем послал Сина пре нашо спасенє. Любов хтора пременєла швет и животу дала нови смисел, а хтора нас на Крачун дотика през дзецинске шерцо малого Исуса и нашо власне. Прето ю так лєгко почувствуєме през крачунски днї.

Кед сце нє вирни, раз сце були дзецко. Сиґурно паметаце щесце и радосц кед ше зидзе фамелия. Гварим сиґурно, бо дзецко у своїх перших рокох швет спознава прейґ чувствох, а кед чувствує любов, сиґурносц и радосц, то ше памета. Потим, през живот, швет упознаваме и иншак, алє коло Крачуна, тоти памятки ше будза.

Радуєм ше Крачуну. Пре дзецко. Мойо дзецко хторе ше народзело 4. януара 2007. року, пре дзецко у мнє хторе памета як то дараз було. И пре дзецко у Вифлеємских яшелькох од хторого шицко и почало.

Христос раждаєтся!

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.