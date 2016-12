Фотоґрафия як гоби – Александар Бесерминї

Александар Бесерминї зоз Коцура закончел основни студиї на ФТН-у, як и мастер студиї. Гвари же ше зоз фотоґрафию занїма одкеди купел перши диґитални фотоапарат, теди кед престали и огранїченя за сликованє, а филм и його розвиванє пошли до забуца. Дакус озбильнєйше ше почал занїмац зоз фотоґрафию у штреднєй школи, после семинару фотоґрафиї у Петници. Фотоґрафия му затераз лєм гоби, а наздава ше же так и останє. Люби фотоґрафовац природу, окреме пейзажи. За таке дацо ше и пририхтує – пойдзе на даскельо днї до природи, напр. камповац и вец ма подполне дожице и шлєбоду же би виглєдовал цо му найцикавше за фотоґрафованє. Тиж так, люби фотоґрафовац портрети и людзох ґенерално, а модели му пайташе и пайташки. На конкурсох нє участвовал, а анї ше нє намагал направиц таки крочай, прето же, як гвари, вон фотоґрафию люби пре тото цо видзи на нєй и нє трудзи ше глєдац причину прецо.

