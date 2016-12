Новорочни медовнїки

Потребне:

300 ґр муки

100 ґр марґарину

1 вайцо

1 ванелийов цукер

2 ложички пращку за печенє

2 ложички какаа

1 мещок цимету

3 ложки меду.

За роял масу за рисованє:

1 бильчок

200 ґр мелкого цукру

1 ложка лимунового соку.

Так треба приготовиц:

Замишиц цесто зоз датих состойкох, кед треба додац ище муки, и охабиц цесто у мещку у фрижидеру, дас годзину.

Охладзене цесто розогнац з розвалку и зоз фурмочками вибивац колачики. Печиц у релни зогратей на 180 ступнї док нє достаню фарбу. Охладзени украшиц зоз роял масу хтору пририхтаме так же витрепеме бильчок, умишаме цукер и сок, а можеме додац и даяку фарбу.