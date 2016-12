ДЮРДЬОВ – Дюрдьовчанє Нови рок годни дочекац лєм у своєй режиї, односно як себе зорґанизую, бо ше даяки явни сходи у валалє за тоту нагоду, як и прешли роки – нє орґанизує.

Дюрдьовчанє у найвекшим чишлє Нови рок дочекаю дома, а часц младших и у валалских кафичох и пицериї, лєбо у погосцительних обєктох у Жаблю.

За младеж найпопуларнєйша преслава Нового року будзе колективни дочек у обисцох, а рихтаю ше и на дочек на площи у Новим Садзе, лєбо до векших городох у иножемстве.