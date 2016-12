Дочек на Площи култури з трубачами

ШИД – Шидянє до Нового 2017. року войду и на заєднїцким дочеку на Площи култури, у орґанизациї Културно-образовного центру.

Як потвердзую з тей установи, програма з нагоди дочеку Нового року 31. децембра почнє на 22 годзин, будзе порихтане варене вино и чай, наймладши ше годни корчоляц на нєдавно монтированим терену за корчольованє, а за добру розвагу будзе задлужени трубачки оркестер Даниєла Йокановича.

Ресторани тиж орґанизую дочек Нового року, по ценох од 1 000 до 3 000 динари по особи, а млади вельо туньше прейду на преславох у кафичох.

Найвекше число гражданох Шиду и шидскей општини Нови рок дочека у своїх обисцох з найблїзшима и приятелями.