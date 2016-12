Награди Прешовского краю и його предсидателя

ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Концом прешлого тижня, 22. децембра, уручени тогорочни припознаня Прешовского самоуправного краю (ПСК), як и предсидателя ПСК, за доприношенє у розвою и презентованю реґиону, информує портал русинФОРУМ.

Медзи трома лауретами, Награду ПСК того року достасл и Карутас Грекокатолїцкого владичества у Прешове, за помоц людзом котрим то потребне, як и з нагоди 25-рочнїци його постояня.

Награду предсидателя ПСК того року достала и популарна шпивачка русинских шпиванкох Моника Кандарчова, за очуванє културней традициї и пропаґованє фолклору.

Награди ше додзелює од 2004. року, а дотераз их достали и грекокатолїцки владика Ян Бабяк, Фолклорни ансамбл „Шаришан”, русински шпивачки Мария Мачошкова и Ана Сервицка, русински маляре Юрий Кресила Андрей Смолак, та лїкар-ортопед Ян Клоц.

Награди уручени на шветочносци на Велькей сцени Театру Йонаша Заборского.