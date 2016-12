Вимоги за нови леґитимациї и през викенд

СЕРБИЯ – Вимогу за замену старей особней леґитимациї за нову, електронску, у полицийних станїцох мож придац и през викенд, а за нагли случаї годно и под час новорочних и крачунских шветох (по юлиянским календаре) – сообщело Министерство нукашнїх дїлох.

Стари леґитимациї важа до 31. децембра того року, а Министерство у шицких полицийних управох, односно їх полицийних станїцох у општинских местох, у децембру и викендами орґанизує роботу у двох зменох, же би гражданє могли придац вимоги за замену леґитимациї, а таки режим роботи будзе и у 2017. року, покля то будзе потребне. Под час наиходзацих шветох, вимоги ше будзе примац за нагли случаї.

Гражданє и после 31. децембра годни придац вимоги за замену леґитимациї, хтору ше вец будзе видавац по наглим поступку, сообщело Министрство нукашнїх дїлох.