„Добри вечар, Войводино” нєшка звекшого пошвецена младим

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї „Добри вечар, Войводино” буду емитовани вияви и винчованки чолних людзох наших институцийох з нагоди Нового року, музични точки з Концерту народней шпиванки у Руским Керестуре, а у студию буду госци школяре штреднїх школох котри того року посцигли рижни успихи.

У „Добри вечар, Войводино” буду емитовани и новорочни „Часи младосци”, хтори пошвецени манифестациї „Акустика Рутеника”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.