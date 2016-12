Пририхтованя за Централну преславу националного швета Руснацох

БИКИЧ – Вчера у Бикичу отримана схадзка Орґанизацийного одбору за Централну преславу националного швета Руснацох, хтора будзе 14. януара 2017. року у Бикичу и Шидзе.

Зоз схдзку предшедовала предсидателька Орґанизацийного одбору, о.д. директора Заводу за културу войводянских Руснацох Ивана Дудаш, а як Рутенпрес поинформовал подпредсидатель Орґанизацийного одбору и предсидателя Совиту Месней заєднїци Бикич Деян Бобаль, заключене же шицки пририхтованя за шветочносц чечу як плановане и же буду на час витворени.

Порихтани и поволанки, хтори до покраїнских и републичних орґанох пошлє Завод за културу, а Бикичанє до локалней самоуправи, КУД-ом, госцом з иножемства и другим.

Тиж пририхтана и моноґрафия „Бикич Дол“ и видзе такой по Крачунє (по юлиянским календаре), як и плаката за Централну преславу, а уж подполно обдумана и програма Шветочней академиї з нагоди националного швета Руснацох.