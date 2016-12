ВЕРБАС – У Вербаше на централней городскей площи нє будзе орґанизованого дочеку Нового року, алє Вербащанє заш лєм маю досц богате понукнуце за орґанизовани дочек у вецей погосцительних обєктох.

Дочек Нового року будзе орґанизовани у сали „Юрошевич”, у Ресторанє „Код Чава”, у Центре за физичну културу и у Готелу „Бачка”, алє и у вецей городских кафичох.