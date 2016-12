У Коцуре лєм розвага у „Оази” 1. януара

КОЦУР – Коцур прешлого тижня оквицени и порихтани за наиходзаци швета, медзитим, Коцурци анї того року колективно нє буду дочековац Нови рок. Орґанизована розвага у валалє будзе лєм першого дня у 2017. року.

Старши и наймладши Коцурци Нови рок дочекаю у своїх обисцох, док млади тоту ноц векшином препровадза на площи у Новим Садзе, у вербаских кафичох, лєбо у погосцительних обєктох у сушедних местох.

Ютредзень по дочеку, 1. януара, розвага будзе орґанизована у коцурским Клубу „Оаза”, дзе будзе госцовац ди-джей.