Дочек орґанизовани на вецей местох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Дочек Нового року у Руским Керестуре орґанизовани у вецей погосцительних обєктох, а традицийно и заєднїцки у центре валалу.

У Ресторанє „Червена ружа” конзумация за дочек Нового року 2 800 динари, а и у „найшалєншей ноци” и ютредзень, за „бичак” (кеди уход 200 дин.), госцох будзе забавяц керестурски „Пицикато бенд”.

На „Лонґове” за дочек буду грац керестурски гармоникаше „Кичко и Юшо”. Будзе ше наплацовац лєм уходнїцу по 250 динари, а напой и вечеру ше плаци окреме. На „репризу дочеку” уход задармо.

У Дискотеки „Амадеус” (у Доме младежи) тиж нє потребне резервовац место, а уходнїца за дочек Нового року будзе 300 динари. Музику будзе пущац ди-джей, а на „бичак”, 1. януара, будзе шпивац Петар Попич и Бенд зоз шоу-емисиї „Гвизди Ґранду”.

Традицийно, заєднїцки дочек Нового року будзе и у центре Керестура, дзе Месна заєднїца на пол ноци орґанизує огньомет.

За Нови рок у валалє буду робиц и други погосцительни обєкти, алє окремни вешеля нє орґанизую.

Остатнї роки и Керестурци Нови рок одходза дочековац до векших городох, а популарни и одходи до иножемства.