РУСКИ КЕРЕСТУР – У Велькей сали Дому култури Руски Керестур нєшка на 14 годзин будзе пригодна Новорочна програма з дочеком Дїда Мраза, хтору орґанизує Месна заєднїца, того року у сотруднїцтве з керестурским Оддзелєньом ПУ „Бамби” и Домом култури. По програми Дїдо Мраз дзецом подзелї пакецики.

Нєшка пополадню будзе и традицийна преширена рочна схадзка Совиту Месней заєднїци Руски Керестур, хтора почнє на 17 г. у Шветочней сали Спортскей гали.