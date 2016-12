БЕОҐРАД – Радио-телевизия Сербиї и Радио-телевизия Войводини ище два роки буду финансовани з державного буджету, як и з такси од 150 динари, утвердзене з вименками закона хтори 28. децембра прилапела Скупштина Сербиї.

Як предвидзене, за финансованє тих двох явних медийних сервисох у державним буджету рочнє опредзелєни штири милиярди динари.