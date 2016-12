Место врацаня ПДВ будзе єднократна помоц

БЕОҐРАД – Скупштина Сербиї 28. децембра прилапела вименки Закона о порциї на додатну вредносц (ПДВ) з хторима ше утаргує право на врацанє ПДВ на купованє єдзеня и опреми за беби, алє аж после прилапйованя Закона о финансийней потримовки фемелиї з дзецми, з хторим будзе предвидзена єднократне виплацованє за купованє опреми за беби.

Министерка державней управи и локалней самоуправи Ана Брнабич гварела же на основи оценєтей вредносци враценого на основи ПДВ, будзе дефиноване нове надополнєнє, хторе будзе доступне шицким и будзе виплацоване з родительким додатком, преноша нашо медиї.