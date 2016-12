Мирни рок у Войводини, найвекши проблем насилство у фамелиї

НОВИ САД – Одбор Скупштини Войводини за безпечносц оценєл вчера же 2016. рок у Войводини прешол мирно, без векших безпечносних виволаньох, а проблеми зазначени углавним у обласци насилства у фамелиї.

Як поведзене по схадзки Одбору, насилство у фамелиї у Войводини поросло у перших єденац мешацох, а по подактох Полицийней управи у Новим Садзе, лєм у Южнобачким округу зазначени коло 500 таки случаї.

Началнїк полициї у Новим Садзе Синиша Радакович гварел же од януара по новембер того року були и два чежки забойства у фамелиї.

Вон додал же жертви у тих виновних дїлох углавим жени, у єдним случаю то було и дзецко, визначуюци же „насилство у фамелиї зазначує константне звекшованє з рока на рок”.