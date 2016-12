У Керестуре престава одкупйованє млєка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Представительство зомборскей млєкарнї „Сомболед” у Руским Керестуре од 1. януара вецей нє будзе робиц, а як за „Рутенпрес” гварел дотерашнї одкупйовач млєка Янко Катона, одкупне место ше завера пре нєекономичносц.

Млєкарня у Керестуре урядово ма лєм 14 кооперантох и дньово прима од 200 до 250 литри млєка, цо барз мало.

Понеже його заробок вязани за одкупну цену за литру млєка, Катона, як закупец одкупного места, остатнї час барз мало привредзовал. Пре нїзку цену од 22 до 24 динари за литру, яку продукователє доставали од зомборскей млєкарнї, велї продукователє млєко предаваю у обисцох по 60 динари и нє ноша го на одкупне место.

У одношеню на прешли роки, цена млєка того року спадла за скоро 10 динари за литру, та продукователє млєка у Сербиї у барз нєвигодней ситуациї. Як гваря, млєко у праху хторе ше увожи направело конкуренцию домашньому млєку, та загрожело велї ґаздовства хтори жию з продукциї млєка.