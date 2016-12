Проєкт за фабрику води, Школа ше будзе старац о Спортскей гали

КУЛА/РУСКИ КЕРЕСТУР – Як предвидзене у вчера прилапеним буджету Општини Кула, за виробок проєктно-технїчней документациї за вибудов фабрики води у Руским Керестуре и Крущичу опредзелєни 7 милиони 600 000 динари. У тим 3 милиони 600 000 динари буду нєпоштредни средства Општини, три милиони динари з керестурского самодоприносу, а милион динари зоз самодоприносу у Крущичу, гварел на схадзки Скупштини општини (СО) предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч. У буджету Општини за Руски Керестур плановани и 3 милиони 130 000 динари за капиталне отримованє, односно вибудов драги на Новим населєню, а на пригварку одборнїка з опозициї Бориса Шайтоша же директни буджетни пенєж плановани лєм за тоти два ставки, предсидатель Општини Видеканїч гварел же ше планує и пенєж за отримованє Спортскей гали, алє ше ришує и хто будзе задлужени за єй отримованє.

Як гварел Видеканїч, отримованє Спортскей гали може буц зверене єдино Школи „Петро Кузмяк” и док после доставаня шицких дозволох до Гали будзе пущени ґаз, Школи буду звекшани материялни трошки и за отримованє того обєкту.

Як и дзепоєдни одборнїки на скорейших схадзкох СО Кула, предсидатель Општини и на вчерайшей пригварел же ше „при будованю Спортскей гали нє думало же хто ше о нєй будзе старац и отримовац ю”.

– Одвичательно твердзим же нє мушела буц така велька, алє кед єй уж єст, най ше ю хаснує. Правда же треба вельки пенєж за єй отримованє, та би можебуц направиц таки план и програму же би ю могли хасновац и други жителє општини, алє правда и же нам треба цо вецей спортски гали и наполнїц их з дзецми – гварел Видеканїч.

Праве за виробок проєктней документациї за систему зогриваня у Школи „Петро Кузмяк” у општинским буджету опредзелєни 300 000 динари, а исто тельо и за проєктну документацию за закрице на Школи. За порядну роботу керестурскей Основней школи у 2017. року з локалного буджету наменєни 9 милиони 920 000, а за роботу Штреднєй школи 6 милиони 10 000 динари.

За роботу Месней заєднїци Руски Керестур опредзелєни 4 милиони 16 000 динари, а новосц у тим буджету же у шицких местох општини буду финансовани и валалски слави, та за Кирбай у Керестуре наменєни 300 000 динари.

За порядну роботу Дому култури Руски Керестур у буджету Општини Кула плановани 5 милиони 865 000 динари, а як за окремни проєкти – за Драмски мемориял 150 000, за „Червену ружу” 400 000, а за „Костельникову єшень” 150 000 динари. Понеже хаснователє буджету од идуцого року вецей нє буду мац окремни жиро-рахунки, до буджету унєшени и плановани средства з висших жридлох, та вєдно з општинскима и з других жридлох финансованя, за Драмски мемориял заплановани 800 000, за „Червену ружу” милион 450 000, а за „Костельникову єшень” вєдно 650 000 динари.

За функционованє националних совитох националних меншинох у општинским буджету у 2017. року плановани вєдно 750 000 динари.