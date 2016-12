У кулскей општини за инвестициї прейґ милиярду 29 милиони динари

КУЛА – Буджет Општини Кула будзе виразно инвестицийни, визначене на вчерайшей схадзки Скупштини општини (СО) Кула у розправи пред його прилапйованьом, понеже за инвестицийни роботи у 2017. року плановани аж милиярда 29 милиони 385 000 динари.

Як гварели и представителє позициї и опозициї у локалней скупштини, за остатнї даскельо роки то найвекши плановани буджет, понеже вєдно приходи виноша 2 милиярди 103 милиони 172 000 дин. У нїм чечуци приходи милиярда 963 милиони 430 000, а пренєшени средства з того року 139 милиони 742 000. Чечуци приходи найвецей плановани з порциї на заробок – 350 милиони, капитални наменски трансфери з висших уровньох власци буду 344 милиони 520 000, чечуци трансфери 258 милиони 76 000, а приход з даваня державней жеми под аренду плановани на 117 милиони динари.

Инвестицийни укладаня у идуцим року на схадзки СО детальнєйше потолковал предсидатель Општини Кула Перица Видеканїч, а найзначнєйши буду вибудов поцискуюцого канализацийного воду Червинка-Кула з канализацийну мрежу, за цо плановани 606 милиони динари. За софинансованє вибудови нового будинку Дому здравя Кула у буджету опредзелєни 83 милиони 200 000 динари.

Прейґ 60 милиони дин. плановани за вибудов спортскей гали у Сивцу, за канализацийну мрежу у Кули и Червинки 45 милиони, а за капиталне отримованє драгох по местох општини вецей як 31 милион динари. За вибудов спортско-рекреацийного центру у Кули буду опредзелєни 26 милиони 650 000 дин., а медзи другима инвестициями визначене и набаявнє потребних машинох и опреми за отримованє драгох и дильовох, за цо у буджету наменєни скоро 19,5 милиони динари.

Инфраструктурно би мала буц опремена депония за шмеце у Кули, на хтору ше шмеце довожи з вецей местох, цо будзе коштац прейґ 19 милиони, як и система за зогриванє квартельних будинкох у Кули, за цо буду опредзелєни 16,5 милиони динари. Нарок ше планує ушориц парк у центре Кули, та за тоту намену у буджету плановани 15 милиони динари, за явне ошвиценє на индустрийней зони у Кули прейґ 13 милиони, плановане и ушорйованє школох и други роботи.

Розправа о буджету тирвала коло два и пол годзини, дзе шицки учашнїки углавним визначовали дотераз поробене и континуитет терашнєй власци у сполньованю обецункох, без сущних пригваркох на плановане, а на вецей питаня одвитовал предсидатель Општини Видеканїч. Тиж визначене же кулска општина тераз ма добру потримовку зоз шицких висших уровньох власци, цо би, як гварене, мала вихасновац и за конєчне приводзенє векших инвеститорох.

У одношеню на прешлорочни, новосц того буджету же ма два програми вецей – 17, а нови програми финансованя „Политична система локалней самоуправи” и „Енерґетска ефикасносц”. Ґу тому, власни средства буджетних хасновательох ше тераз буду злївац до буджету, а нє директно на їх окремни рахунки. Тиж так, добиток явних подприємствох будзе стоодстотно уплацовани до буджету, а нє лєм 20 одсто, як було дотераз.