У Крстуру престаје откуп млека

РУСКИ КРСТУР – Представништво сомборске млекаре „Сомболед“ у Руском Крстуру од 1. јануара неће више радити, а како је за Рутенпрес рекао досадашњи откупљивач млека Јанко Катона, откупно место се затвара због неекономичности.

Млекара у Крстуру службено има само 14 коопераната и дневно прима од 200 до 250 литара млека, што је јако мало.

С обзиром да је његова зарада везана за откупну цену млека, Катона је, као закупац откупног места, у последње време веома мало привређивао. Због ниске цене млека, од 22 до 24 динара по литри, коју су откупљивачи добијали од сомборске млекаре, многи произвођачи млеко продају по кућама за 60 динара и не носе га на откупно место

У односу на прошле године, цена млека је пала за скоро 10 динара по литру, па су произвођачи млека у веома лошој ситуацији. Како су рекли, увозно млеко у праху направило је конкуренцију домаћем млеку, и тако угрозило многа домаћинства која живе од продукције млека.