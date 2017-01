ДЮРДЬОВ – Вноци 29. децембра у Дюрдьове у вельким огню згорело закрице на хижи и помоцних просторийох Оросовей фамелиї, у улїци Лази Костича 119.

Огень збачели сушеди и коло 19 годзин явели огньогасцом. З домашнїх нїхто нє бул дома, а по нєурядових информацийох, у огню страдали конь и кози.

Огень од седем годзин вечар до 2 по пол ноци гашели штири огньогасни екипи – два зоз Жаблю и по єдна з Дюрдьова и Нового Саду, а компетентни инспекциї утвердза причину огня.