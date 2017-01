Прилапени буджет Городу Нови Сад

НОВИ САД – Скупштина Городу Нови Сад штварток, 29. децембра прилапела буджет Городу за 2017. рок, по хторим плановани приходи виноша 23 милиярди 32 милиони динари и хтори городоначалнїк Милош Вучевич оценєл як розвойни, алє и социялно одвичательни.

Як гварел Вучевич, 31,7 одсто буджету наменєне за капитални инвестициї, а у одношеню на остатн ребаланс тогорочного буджету, цалосни приходи векши за 1,5 милиярди динари.

– До звекшаня буджету приходзи пре звекшанє жридлових приходох, хтори 732 милиони дин., цо пошлїдок векшого числа занятих – гварел Вучевич, а окреме визначел же значно буду звекшани транферни средства з других уровньох власци, и по тей основи Нови Сад достанє вецей як 1,7 милиярди динари. Тот пенєж будзе вихасновани за капитални проєкти.

У капиталних проєктох и законченє вибудови Жежельового мосту, та вибудов будинку за Службу наглей помоци, а як поведзене, за културу и спорт буду видвоєни вецей средства як у 2016. року.