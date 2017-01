Одлуки кулскей Скупштини општини

КУЛА – Попри прилапйованя буджету за 2017. рок, Скупштина општини (СО) Кула штварток, 29. децембра принєсла и други одлуки, медзи нїма Кадрови план Општинскей управи за 2017. рок, о розписованю явних оглашкох за предаванє дзепоєдних обєктох хтори у власносци Општини, о поставяню и скланяню менших монтажних обєктох дочасового характеру на яних поверхносцох, дати согласносци на програми дїлованя ЯКП у идуцим року, як и дзепоєдни одлуки о кадрових ришеньох.

По Кадровим планє, у Општинскей управи у 2017. року на нєодредзени и одредзени час буду заняти 122 службенїки, цо за дзевец вецей як у тим року.

Медзи обєктами хтори у власносци Општини Кула, на предай з явним лицитованьом буду дати и два у Руским Керестуре – будинок бувшого старого интернату на Вельким шоре, дзе донєдавна була тарґовинска роботня, як и будинок дзе терашнї погосцительни обєкт „Бомбай” на тарґовищним центру.

СО Кула штварток дала и согласносц на програми дїлованя у 2017. року ЯКП „Комуналєц” Кула, ЯКП „Руском”, ЯКП „Роботнїк” Сивец и ЯКП „Водовод” Червинка”.

Попри других кадрових пременкох у членстве комисийох СО и дзепоєдних ЯКП и установох, пре виходзенє мандату штварток меновани и нови Управни одбор Предшколскей установи „Бамби” Кула, дзе спред занятих до УО менована и Оленка Русковски з Руского Керестура.

На тей остатнєй схадзки СО Кула у тим року досц бешедоване и о длуству добавячом за лїки хторе ма Дом здравя Кула за свою апатику (чийо оддзелєня и у местох општини), а хторе тераз, як поведзене, виноши медзи 80 и 90 милиони динари.

За остатнї час длуство зменшане зоз 160 милиони динари, понеже, як гварел предсидатель Општини Перица Видеканїч, з дзепоєднима добавячами подписани контракти о репрограмованю длуства, а на схадзки СО виражене нєзадовольство з наявену одлуку з уровню держави же длуства явних апатикох буду плациц локални самоуправи.