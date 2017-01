Нови буджет будзе векши як тогорочни

ВЕРБАС – Скупштина општини (СО) Вербас вчера прилапела буджет Општини за 2017. рок, а на дньовим шоре було 30 точки, дзе и ребаланс тогорочного буджету. Амандмани на предложени буджет поднєсли и у разправи участвовали лєм одборнїки з посланїцкей ґрупи Социялдемократскей партиї, медзитим вони нє прилапени.

Як у толкованю буджету за идуци рок гварел предсидатель Општини Милан Ґлушац, плановани приходи виноша милиярду 602 милиони 433 225 динари, цо за 10,8 одсто вецей як того року, а розходи буду милиярда 295 милиони 422 480 динари.

Визначене и же ше у 2017. року обчекує зменшованє порциї на заробки за коло 30 милиони динари, алє ше обчекує звекшованє приходу з даваня державней польопривредней жеми под аренду, з дзєпоєдних таксох и надопольнєньох, а з того року року буду пренєшени вецей як 84 милиони динари.

Попри трошкох за роботу Општини и явних подприємствох, хторим субвенциї зменшани и виноша 94 милиони динари, за социялну помоц опредзелєни 75 милиони дин., а векша часц и на одплацованє длуства – за репрограмованє кредиту 17 милиони дин. и за камати 15 милиони динари.

За урбанизам и просторне планованє у буджету опредзелєни коло 62 милиони динари, за транспортну инфраструктуру коло 23 милиони, а за месни заєднїци коло 70 милиони динари.

За финансованє програми за обезпечованє роботи Општина видвої 6,5 милиони дин., за дружтвено-гуманитарни орґанизациї милион и пол, за совити националних меншинох 600 000 динари, за активносци културно-уметнїцких дружтвох и општински манифестациї 4 милиони динари, а за вирски заєднїци 2 милиони. За програми спорту и младежи у буджету опредзелєни дацо вецей як 26,5 милиони динари.

У буджету предвидзени и 4 милиони динари за финансованє явного информованя, за дружтвени дїялносци коло 541,5 милиони дин., за Фонд за защиту животного штредку 42 милиони, а за аґрарни буджет 48 милиони.

За Явну аґенцию за зоогиґиєну плановани 14 милиони динари, за Туристичну орґанизацию Општини Вербас дацо вецей як 10 милиони, а за финансованє програми енерґетскей ефикасносци заплановани 13 милиони динари.