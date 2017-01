Термини за придаванє оглашкох и здогадованьох до „Руского слова”

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – Пре новорочни и крачунски швета идуце, специялне двочисло „Руского слова” видзе 13. януара, а оглашки и здогадованя на покойних за шлїдуюце число „Руского” мож придац найпознєйше по 9. януар до 10 годзин.

Ин мемориами и оглашки у „Руским слове” у Новим Садзе и його Дописовательстве у Руским Керестуре, та заступнїком по наших местох, початком идуцого рока поряднє мож придац 4. и 5. януара (стреда и штварток), та 9. януара (пондзелок) до 10 годзин.

Шицки оглашки и здогадованя хтори буду придати после спомнутих терминох, буду обявени аж 20. януара.