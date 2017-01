У ютрейшим ТВ Маґазину, руска музика и на вовторок

РУСКИ КЕРЕСТУР/НОВИ САД – У ютрейшим Новорочним ТВ Маґазину будзе емитована и гумористична емисия у хторей „експерти-кухаре” пририхтую нашо стародавни єдла на дакус иншаки способ, а по сценарию Янка Лендєра и Славка Ороса ґлумя нашо познати ґлумци Емил Няради и Ненад Канюх з Керестура, Янко Лендєр з Вербасу, Яким Гарди з Дюрдьова и новинарка у рускей редакциї РТВ Ясмина Таушан.

У Новорочним ТВ Маґазину буду емитовани и шпиванки з тогорочней „Ружовей заградки”.

На вовторок, 3. януара, од 17 до 17,40 годзин на Другей програми РТВ Войводини будзе окремни руски музични блок, у хторим буду емитовани шицки 11 нови композициї з тогрочней „Ружовей заградки”.