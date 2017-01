Заєднїцка Новорочна програма на РТВ

НОВИ САД – Радио-телевизия Войводини за дочек Нового року пририхтала окремну заєднїцку емисию на язикох шицких редакцийох на хторих РТВ емитує програму, з назву „Новорочна горучка”. Емисия у Новорочней ноци будзе емитована на Другей програми РТВ Войводини, а початок на 22,30 годзин.

Як наявене, „Новорочна горучка” представи енерґию младих, музику за кажди смак, понеже буду помишани вецей музични жанри, будзе слова о любови и новорочних жаданьох, а доброму розположеню допринєшу и гумористични коментари ґлумцох и младих водительох з програмох на язикох меншинох.

Спред рускей редакциї водителька Любица Фечо, а у емисию участвую и два нашо ґрупи – „Демиґод” з Коцура и „Крейзи казнс” з Руского Керестура.