Самодопринос потребни, зорґанизовац ше за уводзенє нового

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлужуюци наисце длугу традицию, у Руским Керестуре вчера отримана преширена Шветочна схадзка Совиту Месней заєднїци (МЗ) на концу єдного рока, на хторей у кратших рисох зведзени резултати єднорочней роботи, а винєшени и плани за наступни рок.

Зоз схадзку предшедовал предсидатель Совиту МЗ Владимир Олеяр, котри з тей нагоди визначел же пре зменшанє компетенцийох месним заєднїцом, тому Совиту, як анї єдному дотераз, була барз очежана робота у витворйованю запланованого, так же у тим року було и менєй инвестицийни роботи, алє дотациї за спорт, културу, здравство, образованє, Фонд солидарносци и здруженьом поряднє виплацени.

Як гварел Олеяр, у 2017. року ше почнє з виробком проєктней документациї за фабрику води, буду асфалтовани драги на Новим населєню, вичисцени и ушорени ярки по валалє, а понеже у самодоприносу єст ище 10 милиони 600 000 динари, попри за комунални роботи, и нарок буду опредзелєни средства за дотациї.

Як єден з найвекших проблемох визначел и же ше 31. януара 2017. року закончує терашнї пейцрочни месни самодопринос, хтори, як гварел, потребни и надалєй, та будзе требац добре ше зорґанизовац и буц єдинствени на уровню цалого места же би ше го о даяки час знова розписало, односно вигласало.

Попри звитох о тим цо поробели у тим року и подзекованьох МЗ на дотацийох, поримовки и сотруднїцтве, шицки присутни представителє здруженьох гражданох на вчерайшей схадзки визначели же су за уводзенє нового самодоприносу, а резерву спрам нового самодоприносу виражела єдино предсидателька Еколоґийного руху „Желєни персцень” др Леона Доротич Ґутеша.

О поробеним у 2016. року и планох за идуци бешедовали предсидатель Здруженя младих „Пакт Рутенорум” Яким Винаї, директорка Школи „Петро Кузмяк” Хелена Пашо Павлович, спомнута Доротичова, предсидатель СД „Русин” Драґан Ковачевич, предсидатель Рускей матки Дюра Папуґа, предсидателька Здруженя женох „Байка” Славица Катона, предсидатель Здруженя пензионерох Ярослав Малацко, предсидатель Конїцкого клубу „Русин” Желько Папуґа, предсидатель ДОД и командир огньогасней єдинки Михал Рац и Яким Рац, представитель Оддзельня полициї у Керестуре Станиша Маринкович и директор ЯКП „Руском” Иґор Фейди.

Шицки пожадали и успишни шлїдуюци рок, а попри спомнутих, могло обачиц же на тогорочней Шветочней схадзки нє присуствовали представителє шицких здруженьох, було и лєм менше число члени Совиту МЗ, а за розлику од скорейших рокох, нє було анї представительох других установох и институцийох, як анї привреднїкох.