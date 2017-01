Керестурски дзеци вчера дочекали Дїда Мраза

РУСКИ КЕРЕСТУР – Як то уж традиция, Дїдо Мраз вчера нащивел и дзеци у Руским Керестуре, хтори го дочекали у Велькей сали Дому култури, и подзелєл им 150 пакецики, цо скоро 30 менєй як влонї.

Дїда Мраза и його патулькох дочекала полна сала дзецох и їх родичох, а з тей нагоди пригодну програму виведли даскельо воспитни ґрупи дзецох з дзецинскей заградки „Цицибан” ПУ „Бамби”, зоз своїма виховательками. Зоз шпиванками наступели и даскельо шпиваче основношколского возросту Школи „Петро Кузмяк”, котрих пририхтала Лидия Пашо.

Дочек Дїда Мраза и того року орґанизовала Месна заєднїца Руски Керестур, хтора пририхтала и 150 пакецики, а векшину финансовали родичи, по 500 динари, а 20 пакецики безплатно, у сотруднїцтве з парохийним Каритасом, подзелєни дзецом зоз социялно загрожених фамелийох. За дзеци своїх роботнїкох того року пакецики финансовали Школа „Петро Кузмяк” и Подприємство „Елкомедия”.

Програма орґанизована и у сотруднїцтве з Домом култури.