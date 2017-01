МАРОКАНСКИ КОЛАЧ

Потребне:

4 вайца

150 ґр цукру

200 ґр муки

100 ґр орехи лєбо лїсковци

50 ґр чарней чоколади

2 дцл олєю

1 ложичка пращку за печенє

1 ванелийов цукер

½ ложички кардамому*

скорка з трох помаранчецох

+

3 дцл соку з помаранчеца

сок з єдного лимуну

кус води

коло 100 ґр цукру (мож и менєй)

Так треба приготовиц:

Витрепац вайца з цукром и ванелийовим цукром. Додац олєй. Вец додац помишану муку з пращком за печенє и кардамомом. Умишац млєти орехи лєбо лїсковци, чоколади и скорку з помаранчеца.

Печиц у округлей тепши обложеней з папером за печенє пречнїка 26 цм на 160 ступнї 35-40 минути.

У остатнїх дзешец минутох печеня направиц сируп зоз соку з помаранчеца, лимуну и цукру. Помишац и положиц най превре.

Упечени колач поджобац з видїчку и преляц зоз сирупом.

*кардамом: пол дюмбиру, пол мускатного ореху, 1 цимету.