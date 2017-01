РУТЕНПРЕС – Пре новорочни и крачунски швета, Рутенпрес будзе мац кратшу павзу, так же порядна робота знова почнє на пондзелок, 9. януара.

Шицким читачом и нащивительом, своїм сотруднїком и шицким нашим институцийом, установом и здруженьом, Рутенпрес винчує щешлїви Нови рок и Крачун по юлиянским календаре.