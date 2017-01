КИНДЕР ПИНҐУИ

Потребне за цесто (2 раз):

4 вайца

4 ложки цукру

4 ложки води – лїтней

3 ложки муки

1 ложка какаа

1 ложка натартей чоколади за варенє

1 ложичка пращка за печенє.

Потребне за ФИЛ:

1 литра шметанки за колачи (найлєпше два раз по пол литри)

12 лїстки желатина.

Потребне за ҐЛАЗУРИ:

100 ґр млєчней чоколади

100 ґр чоколади за варенє

2 ложки масла

2 ложки шметанки

2 ложки цукру

2 вайца.

Так треба приготовиц:

Добре вимишац жовчки зоз цукром и воду, додац муку, пращок за печенє, какао и натарту чоколаду. Окреме вимишац бильчки та помали зєдинїц зоз першу масу и упечиц у тепши велькосци 40 зоз 20цм (або подобну лєм нє вельо векшу), намасцену и обложену з папером за печенє. Направиц два таки цесточка.

Пол литри шметанки вимишац. До жимней води намочиц шейсц лїсточка желатину и охабиц най одстоя по упутству. Розпущиц их у шерпенки и цепли помали и далєй мишаюци сипац до шметанки. Розмасциц по єдним цесточку.

Розпущиц на пари млєчну чоколаду, ложку масла, шметанки цукру и 1 вайцо, та док ше охладзи преляц прейґ шметанки и охабиц у фрижидеру най ше добре охладзи.

Вимишац други пол литри шметанки и лїсточка желатину як и пред тим, та премасциц по охладзеней ґлазури з млєчней чоколади.

На верх положиц цесточко и направиц ґлазуру на пари зоз чоколади за варенє, ложки масла, шметанки, цукру и вайца и преляц по верху.

Тримац у фрижидеру.