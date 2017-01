КРАЧУНСКИ КОЛАЧИКИ

Потребне за цесто:

– 600 ґр муки

– 200 ґр марґарину

– 2 вайца

– 200 ґр цукру

– 1 пращок за печенє

– 2 ванелийово цукри

– 1 верхом полна ложичка цимету

– 3 ложки меду.

Так треба приготовиц:

Замишиц гладке цесто и охабиц най ше одпочива 30 минути. Розогнац го з розвалку на 5-6 мм и виберац колачики зоз фурму ядловца, чижми гвизди и бренчка.

Почеиц их док нє достаню блядокафову фарбу. Горуци такой премасциц зоз фарбу за колачи, а кед ше осуша украшиц зоз филом.

Фил:

Єден бильчок витрепац з миксером зоз 200 ґр мелкого цукру, додац лиьку лимуновго соку. Мож додац и рижни цукрово отрушинки, лєбо иншаки украси.