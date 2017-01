Потребне за кафове цесто:

300 ґр дзецински млєти кекси

1 ложка руму

200 ґр мелкого цукру

5 ребра розпущеней чоколади.

Заляц зоз превареним лїтним млєком так да нє будзе барз мегке.

Потребне за биле цесто:

1 цале вайцо

200 ґр мелкого цукру

80 ґр марґарину

200 ґр кокосу.

Так треба приготовиц:

Загнєсц обидва цеста окреме. Кафове цесто розогнац, а на ньго положиц биле и вєдно скруциц до ролата. Добре охладзиц и резац на фалатки.