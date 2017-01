РУСКИ КЕРЕСТУР – Порядна, уж 183. Скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох Руского Керестура будзе отримана 8. януара (нєдзеля).

Скупштина будзе на 17 годзин у Майсторским доме, а на нєй буду розпатрани звити о роботи за 2016. и план роботи Здруженя за 2017. рок.