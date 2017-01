ДЮРДЬОВ – На Други дзень Крачуна по юлиянским календаре, 8. януара, у КУД „Тарас Шевченко” будзе традицийни Крачунски концерт.

На Концерту участвую дзеци з вецей секцийох Дружтва, дзеци з мишаней ґрупи з дзецинскей заградки и школяре з основней школи котри уча, лєбо виучую руски язик.

Концерт почнє на 16 годзин.