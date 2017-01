КОЦУР – Крачунски концерт у Коцуре будзе на нєдзелю, 8. януара, у орґанизациї КУД „Жатва”, а у сотруднїцтве з другима меснима здруженями и институциями.

На програми буду приказани обичаї шицких вирских заєднїцох котри постоя у Коцуре.

Крачунски концерт будзе у Доме култури на 20 годзин, а госц ансамбл Дому култури Руски Керестур.