Потребне:

купче змарзнуте лиснате цесто

швижи яблука

цукер

цимет

орехи (мож их и вихабиц).

Так треба приготовиц:

Розогнац цесто. По стреднєй трецини цеста розпоредзиц натарти и одцадзени яблука помишани з цукром и циметом по смаку. Лїви и прави бок цеста горизонтално порезац на “ройти”. Прескладовац ройти єдну прейґ другей прейґ филу, так же би здабало на варґоч.

Печиц у релни на 220 ступнї док ше нє упече, а послужиц посипани з мелким цукром.