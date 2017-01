ҐРИСОВА ПИТКА

Потребни состойки за цесто:

2 вайца

1 шолька цукру

1 шолька млєка

1 шолька олєю

2 ложички какава

1,5 шолька муки

1 пращок за печенє.

Потребни состойки за фил:

½ литри млєка

1 шолька цукру

5 ложки ґрису

100 ґрами кокосу

½ марґарину.

Так треба приготовиц фил:

½ литри млєка, 1 шольку цукру и 5 ложки ґрису увариц и до цеплого додац 100 ґрами кокосу и ½ марґарину.

Так треба приготовиц цесто:

З миксером вимишац состойки за цесто и пол цеста усипац до намасценей з олєйом и намученей тепши. Пол цеста дополи упечиц на 200 ступнї, вец усипац порихтани фил и другу полу цеста на фил и допечиц.

Кед ше упече, од горе поростресац мелки цукер або ґлазуру.