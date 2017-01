Фотоґрафия як гоби-Михаил Рамач

Михаил Рамач з Дюрдьова роби як воспитач з дзецми предшколского возросту, а тиж так и студира. Зоз фотоґрафию ше занїма два роки, а найволї фотоґрафовац природу, односно пейзажи и животинї. Прицагую го ище даєдни файти фотоґрафиї, як цо то, макро фотоґрафия, хай спид фотоґрафия, ноцна фотоґрафия, астро фотоґрафия итд… Участвовал на двох „Дньовкових” конкурсох. На конкурсу „Шветлосц” завжал друге место и, як гвари, после того озбильнєйше похопел фотоґрафию и аж теди почал учиц и виглєдовац тайни фотоґрафиї. Затераз нє ма амбициї буц професийни фотоґраф, а як гвари, професийне занїманє вимага вельо искуства, а тиж так и професийну опрему без хторей, толкує, гоч кельо дахто добри, нє мож достац професийни випатрунок фотоґрафиї.

