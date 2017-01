Тирва приявйованє за вибор за найкрасшу Русинку

СВИДНЇК (СЛОВАЦКА)/РУСКИ КЕРЕСТУР – На Русинским фестивалє у Свиднїку того року будзе орґанизовани и вибор за найкрасу Русинку швета, так же орґанизаторе поволую шицки заинтересовани млади дзивки зоз жемох дзе жию Русини/Руснаци/Лемки, же би ше приявели за вибор за Мис Русинку 2017. За вибор ше можу приявиц и дзивки зоз Сербиї.

Заинтересовани дзивки од 18 до 28 роки з наших местох за вибор за Мис Русинку ше можу приявиц до конца фебруара до Канцелариї Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре, лєбо до одборох РМ у Коцуре, Кули, Вербаше, Новим Садзе и Шидзе.

Вибор найкрасшей Русинки на Фестивалє у Свиднїку будзе 27. мая, кандидатком орґанизатор обезпечує (финансує) трошки путованя и пребуваня у Словацкей, а єдну державу на тим финалним змаганю може представяц лєм єдна кандидатка за Мис.

Вецей о виборе мож видзиц на веб-адреси: www.rusinskifestival.sk/2016/11/miss-world-rusin-2017-4, лєбо на https://www.facebook.com/missworldrusin/?fref=ts.