Ище мож купиц уходнїци за Русинов бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фодбалски клуб „Русин” на соботу, 14. януара, орґанизує традицийни Русинов бал, хтори у Руским Керестуре будзе отримани у Ресторанє „Червена ружа”.

Як дознава Рутенпрес, на розполаганю остало ище менше число уходнїцох, хтори мож купиц найпознєйше по пияток, 13. януара.

Цена уходнїци 1 200 динари, а мож их купиц при Борисови Шайтошови (060/416-61-94) и Желькови Оросови (065/512-02-38), лєбо заручиц прейґ Фейсбук боку ФК „Русин” – Руски Крстур”.

На Балу грає „Пицикато бенд”, будзе орґанизована томбола и рижни змагательни бависка.