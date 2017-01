БЕОҐРАД – Як наявене з Министерства просвити, науки и технолоґийного розвою, информатика у основних школох од септембра будзе обовязни предмет.

„Виборни спорт” будзе часц физичного воспитаня, а годзини хору, малярства, ґаздовства и орекстру би мали буц нови звонканаставни активносци.

Як гваря компетентни, до пременкох придзе пре преширйованє вибору змистох у настави.