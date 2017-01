ШИД – Вчера у сали Скупштини општини Шид предсидатель Општини Предраґ Вукович подписал контракти о стипендованю 55 студентох у академским 2016/17. року.

Винос стипендиї 7 500 динари, цо вецей як скорейши роки, а стипендиї додзелєни по нових, строгших критериюмох.

Предсидатель Вукович наглашел же локална самоуправа порихтана финансийно помогнуц добрих студентох котри ше, док законча студиї, враца робиц до свойого штредку.