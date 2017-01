У Керестуре за тераз нєт хорих од ґрипи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Здравственей амбуланти у Руским Керстуре за тераз нє зазначени анї єден хори од ґрипи – виявела за Рутенпрес руководителька амбуланти др Златана Надь, гоч, як гварела, єст барз вельо хорих од чежких прехладох.

Як визначела др Надьова, тих дньох єст вельо вецей хорих як було донєдавна, найчастейше од инфекцийох респираторних орґанох, одн. запалєня гарла, уха, а окреме синусох, цо и найчастейша терашня хорота. Єст и даскельо случаї запалєня плюцох.

И ґрипа ма подобни спомнути симптоми як и векши прехлади, алє ю провадзи и висока горучка, боль у косцох, ставцох и мишицох, обща слабосц, людзе нє можу єсц, аж анї ходзиц, кашлю, звичайно на сухо, а може и чуриц з носа.