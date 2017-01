Змарзаю чопи и инсталациї, а драги чисти

ВЕРБАС/КОЦУР – Окреме нїзки температури у вербаскей општини виволали проблеми зоз змарзованьом чопох, водомерох и нукашнїх инсталацийох, дознава Рутенпрес зоз сообщеня Явного комуналного подприємства „Комуналєц”, хторе ше стара о подмирйованю з воду у општини. Исте подприємство отримує и драги у општини, док у Коцуре драги отримує и Добродзечне огньогасне дружтво.

Чопи и водомери змарзаю и пукаю прето же их хаснователє нє на час охранєли од жими, а инсталациї пре нєровномирну температуру у просторийох – гвари ше у сообщеню. Роботнїки „Комуналцу” их иду оправяц, з надопольнєньом трошкох, а таки случаї можлїве обкеровац з цеплотну изолацию чопох и водомерох.

Кед у питаню чисценє драгох од шнїгу, зоз службох за їх отримованє информую же дотераз нє було векши проблеми з транспортом. Драги у општини очисцени, а служби у приправносци у случаю же у наступним периодзе будзе вецей шнїгу.