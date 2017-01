ШИД – Предсидатель Општини Шид Предарґ Вукович виявел вчера же на подручу шидскей општини поряднє функционую шицки служби и подприємства и же нєт проблеми кед у питаню каждодньови живот гражданох.

Вукович гварел же шицки драги, державного и локалного уровню благочасово очисцени, явно-комунални подприємства поряднє функционую, а гражданє благочасово поодметали шнїг з дражкох опрез своїх обисцох.