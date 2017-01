Одвичательни за позарядово ситуациї у приправносци

НОВИ САД – Шицки сектори хтори уключени до системи ратованя людзох и защиту маєтку у позарядових ситуацийох тераз у полней приправносци и будзе ше реаґовац у складзе зоз спозоренями Републичного гидрометеоролоґийного заводу, констатоване на вчерайшей схадзки Покраїнского штабу за позарядово ситуациї, з хтору предшедовал командант Штабу и подпредсидатель Покраїнскей влади Дьордє Миличевич.

Од пондзелку, 9. януара, на рикох и других водових цекох у Войводини запровадзена порядна одбрана од вилївох и гартушеньох з лядом, а шицки актере з оперативного плану тей порядней одбрани дежураю. Провадзи ше ситуацию на Дунаю, Сави, Тиси и на системи Дунай-Тиса-Дунай, дзе уведзена и мира забрани плївби. Як гверене на вчерайшей схадзки, пребити ляд на Сави при Сримскей Митровици и на Дунаю при Новим Садзе.

Покраїнски штаб за позарядово ситуациї поволал штаби у 45 локалних самоуправох у Войводини же би провадзели стан и були у приправносци, а Покраїнски штаб им на розполаганю у каждей хвильки.